Почему владимир дубровский стал разбойником кратко пожалуйста чтобы был 1 листик

Гость: Гость:

Владимир Дубровский был обычным человеком, но в один момент он потерял все. Своего отца, свой дом и все воспоминания о своём доме, и о своей умершей матери. За какого то человека. Но этот человек был очень богатым, хитрым, и высокомерным. Человек без дома, без денег не сможет победить такого человека. И поэтому, он решил стать разбойником, чтобы отомстить за своего отца. И жажда мести была настолько большая что он жёг свой дом. Все письма, и все свои воспоминания.