Почему владимир дубровский стал разбойником кратко пожалуйста чтобы был 1 листик
Литература
Почему владимир дубровский стал разбойником кратко пожалуйста чтобы был 1 листик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Дубровский был обычным человеком, но в один момент он потерял все. Своего отца, свой дом и все воспоминания о своём доме, и о своей умершей матери. За какого то человека. Но этот человек был очень богатым, хитрым, и высокомерным. Человек без дома, без денег не сможет победить такого человека. И поэтому, он решил стать разбойником, чтобы отомстить за своего отца. И жажда мести была настолько большая что он жёг свой дом. Все письма, и все свои воспоминания.
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