Відредагуйте речення: У суботу ми не поїхали на екскурсію завдяки тому , що забол??в наш керівник.

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Відредагуйте речення: У суботу ми не поїхали на екскурсію завдяки тому , що забол??в наш керівник.

Автор: Гость