Напишите сочинение про учителей митрофанушки из рассказа недоросль

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Основная проблема, которую Фонвизин поднимает в комедии «Недоросль», - проблема воспитания просвещенных передовых людей. Дворянин, будущий гражданин страны, который должен творить дела на благо отечества, с рождения воспитывается в атмосфере безнравственности, самодовольства и самодостаточности. В лице грубого неуча Митрофанушки писатель показал «несчастные следствия дурного воспитания». Митрофанушка испорчен не тем воспитанием, которое ему дают, полным отсутствием воспитания и пагубным материнским примером. Первой учительницей и воспитательницей Митрофанушки была старая нянька Еремеевна, которая за свой труд получает «по пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день». Нянька больше заботилась о животе воспитанника, а не о его голове. К Митрофану ходят три учителя, которые вот уже несколько лет безуспешно пытаются вбить в голову «робенка» хоть какие-то зачатки знаний. Учителя Митрофана - отставной сержант Цыфиркин занимается с ним арифметикой (Арихметике учит его…один отставной сержант, Цыфиркин»), семинарист Кутейкин – грамотой («Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин»), а немец Вральман осуществляет общее руководство, якобы обучая хозяйского сынка «всем наукам» («По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман»). Вральман, как бывший кучер Стародума, что выясняется в конце пьесы, не имеет никакого представления о науках, но он немец, а потому невежественные хозяева доверяют ему. К тому же им нравится позиция Вральмана: «не отягощать дитятю» («Он ребенка не неволит»). Немцу платят гораздо больше («Этому по триста рубликов в год), чем Цыфиркину и Кутейкину, его кормят («Сажаем за стол с собою…За столом стакан вина») и одевают в доме («Белье его наши бабы моют»). Двух русских учителей ни во что не ставят, Митрофанушка занимается с большой неохотой, безнаказанно оскорбляет их, прерывает занятия и ничего не понимает, хотя «учится» уже несколько лет («Уж года четыре как учится»). Создавая образы учителей Митрофана, Фонвизин, скорее всего, стремился показать, что вряд ли учителя, подобные Кутейкину, который сам не закончил семинарию, или Вральману, бывшему кучеру, смогут научить чему-нибудь толковому молодого человека. Из них один Цыфиркин вызывает симпатию своей честностью, прямотой и добросовестностью. Он отказывается брать деньги, которые не заслужил, т.к. ничему не смог научить дубиноголового Митрофана. Драматург считает, что только в правильном воспитании находится источник спасения от грозящего обществу зла. История воспитания Митрофанушки объясняет, откуда берутся Скотинины и что следует изменить, чтобы они более не появлялись: уничтожить рабство и преодолеть путем нравственного воспитания пороки человеческой натуры. Митрофан никого не любит, он зол, невежествен и к тому же агрессивен. Митрофанушка – лентяй, привыкший бить баклуши да лазить на голубятню. Митрофан не только невежда и «матушкин сынок». Он хитер, знает как польстить матери. Стародум посмеивается над Митрофаном, понимая, что невежество – еще не самая большая беда. Гораздо опасенее бессердечие. «Невежда без души – зверь». Жизнь и воспитание сразу отобрали у Митрофана цель и смысл жизни. И учителя не смогут помочь (это лишь дань моде со стороны госпожи Простаковой); у Митрофана и не возникало иных желаний, кроме как поесть, побегать на голубятне да жениться. В своей пьесе Фонвизин говорит читателям, что вначале надо воспитать добродетель, позаботиться о душе, а уж потом – об уме. Если не воспитать должным образом ребёнка, не научить его правильным языком выражать разумные мысли, он навсегда останется «больным неисцельно», невеждой и безнравственным существом.