Подумайте какое значение для европейцев имело создание лютеранской церкви .В чем вы видите причины того что Лютеранская церковь существует и в 21 веке

История
Подумайте какое значение для европейцев имело создание лютеранской церкви .В чем вы видите причины того что Лютеранская церковь существует и в 21 веке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во первых она стала независимой от других церквей. Ты знаешь, что протестанты появились не просто так. Людям не нравилось католическая церковь с их богатыми обрядами. Но самое такое, что  сегодня у всех лютеран скажем так пропагандируется трудолюбие.  
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