Подумайте какое значение для европейцев имело создание лютеранской церкви .В чем вы видите причины того что Лютеранская церковь существует и в 21 веке

Гость: Гость:

Ну во первых она стала независимой от других церквей. Ты знаешь, что протестанты появились не просто так. Людям не нравилось католическая церковь с их богатыми обрядами. Но самое такое, что сегодня у всех лютеран скажем так пропагандируется трудолюбие.