16. Массовая доля серы будет наименьшей в соли 1) Li2S 2) ВаS 3) К2S 4) ZnS
Химия
16. Массовая доля серы будет наименьшей в соли 1) Li2S 2) ВаS 3) К2S 4) ZnS
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Гость:
Я тебе решила, думаю поймешь что меньше
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