16.)Выполни действия. 16 т - 3 т 26 кг +8 ц 43 кг= 9 м- 6 м 4 см + 1 м 7 дм 9 см= Помогите пожалуйста в тупике,заранее спасибо!!!
Математика
16.)Выполни действия. 16 т - 3 т 26 кг +8 ц 43 кг= 9 м- 6 м 4 см + 1 м 7 дм 9 см= Помогите пожалуйста в тупике,заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 т - 3 т 26 кг + 8 ц 43 кг = = 16000 кг - 3026 кг + 843 кг = 12937 кг = 12 т 397 кг 16000 12074 3026 843 12074 12937 9 м - 6 м 4 см + 1 м 7 дм 9 см = = 900 см - 604 см + 179 см = 475 см = 4 м 7 дм 5 см 900 296 604 179 296 475
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