16.)Выполни действия. 16 т - 3 т 26 кг +8 ц 43 кг= 9 м- 6 м 4 см + 1 м 7 дм 9 см= Помогите пожалуйста в тупике,заранее спасибо!!!

Математика

16.)Выполни действия. 16 т - 3 т 26 кг +8 ц 43 кг= 9 м- 6 м 4 см + 1 м 7 дм 9 см= Помогите пожалуйста в тупике,заранее спасибо!!!

Автор: Гость