Напишите Дату, Сражение и результат сражения А. Македонского

Гость: Гость:

344 год до нашей эры. Встреча Александа и Дария. 344 год до нашей эры Битва при Иссе Оказавшись в гуще событий Дарий просто струсил и убежал с поля боя. Дальше Александр пошел на город Тир и он его завоевал 331 год до нашей эры Битва при Гавгамелах Александр победил и занял Вавилон, Персеполь и другие древние города прости что объяснения нету