Напишите Дату, Сражение и результат сражения А. Македонского

История
Напишите Дату, Сражение и результат сражения А. Македонского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
344 год до нашей эры. Встреча Александа и Дария. 344 год до нашей эры Битва при Иссе Оказавшись в гуще событий Дарий просто струсил и убежал с поля боя. Дальше Александр пошел на город Тир и он его завоевал 331 год до нашей эры Битва при Гавгамелах Александр победил и занял Вавилон, Персеполь и другие древние города прости что объяснения нету
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