Напишите Дату, Сражение и результат сражения А. Македонского
История
Напишите Дату, Сражение и результат сражения А. Македонского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
344 год до нашей эры. Встреча Александа и Дария. 344 год до нашей эры Битва при Иссе Оказавшись в гуще событий Дарий просто струсил и убежал с поля боя. Дальше Александр пошел на город Тир и он его завоевал 331 год до нашей эры Битва при Гавгамелах Александр победил и занял Вавилон, Персеполь и другие древние города прости что объяснения нету
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сочинение на английском мое любимое животное. Только пожалуйста не пишите про своих любимцев а обобщайте например: у котов есть мягкая шерсть и т. п.
Окружающий мир
Қазақ тiлi
Помогите сочинить небольшой рассказ на казахском языке на тему "Наурыз мейрамы", с переводом пожалуйста СРОЧНО.