Помогите сочинить небольшой рассказ на казахском языке на тему "Наурыз мейрамы", с переводом пожалуйста СРОЧНО.
Қазақ тiлi
Помогите сочинить небольшой рассказ на казахском языке на тему "Наурыз мейрамы", с переводом пожалуйста СРОЧНО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наурыз мейрамы, ежелден келе жатқан мейрам. Ол көктемде болады. Мерекеге халық дайындалады. Наурыз мейрамында наурыз көже пісіріледі. Наурыз құтты болсын ! Праздник Наурыз, празднуется с давних времен. Наурыз празднуется весной. В наурыз готовят наурыз коже. С праздником Наурыз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Сплошное проводящее кольцо из начального положения (см. рисунок) в первом случае смещают вверх, а во втором вниз. Индукционный ток в кольце 1 т...