Помогите сочинить небольшой рассказ на казахском языке на тему "Наурыз мейрамы", с переводом пожалуйста СРОЧНО.

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Помогите сочинить небольшой рассказ на казахском языке на тему "Наурыз мейрамы", с переводом пожалуйста СРОЧНО.

Автор: Гость