Помогите сочинить небольшой рассказ на казахском языке на тему "Наурыз мейрамы", с переводом пожалуйста СРОЧНО.

Қазақ тiлi
Помогите сочинить небольшой рассказ на казахском языке на тему "Наурыз мейрамы", с переводом пожалуйста СРОЧНО.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наурыз мейрамы, ежелден келе жатқан мейрам. Ол көктемде болады.  Мерекеге халық дайындалады. Наурыз мейрамында наурыз көже пісіріледі. Наурыз құтты болсын ! Праздник Наурыз, празднуется с давних времен. Наурыз празднуется весной. В наурыз готовят наурыз коже. С праздником Наурыз.
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