Сплошное проводящее кольцо из начального положения (см. рисунок) в первом случае смещают вверх, а во втором вниз. Индукционный ток в кольце 1 течет только в первом случае 2 течет только во втором случае 3 течет в обоих случ...

Физика

Сплошное проводящее кольцо из начального положения (см. рисунок) в первом случае смещают вверх, а во втором вниз. Индукционный ток в кольце 1 течет только в первом случае 2 течет только во втором случае 3 течет в обоих случаях 4 в обоих случаях не течет

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