Какие преимущества дает животным теплокровность

Биология
Какие преимущества дает животным теплокровность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость передвижения не зависит от окружающей температуры, теплокровность даёт возможность развииваться мозгу в следствии чего существуют животные с висьма развитым интелектом и мы с вами, теплокровность плюс густой мех - дают возможность заселения территорий с очень неприятным климатом
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