87 баллов С помощью циркуля и линейки построите угол: 135 градусов,165 градусов ,75 градусов Прикрепите чертёж пажалуйста

Геометрия
87 баллов С помощью циркуля и линейки построите угол: 135 градусов,165 градусов ,75 градусов Прикрепите чертёж пажалуйста
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