1 целая 2/5 и 3 целых 4/5 перевести в десятичной дробь ?

Математика
1 целая 2/5 и 3 целых 4/5 перевести в десятичной дробь ?
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