Гиляровский человек и собака вопросы к рассказу

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Гиляровский человек и собака вопросы к рассказу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гиляровский В.Г. "Человек и собака". Нищий в подвале ночует с собакой, красавицей Лиской. Нищий ушел побираться,оставив Лиску. В это время отлавливали бездомных собак,отвозили в приют. Там красавица Лиска  понравилась всем,ее хорошо кормили. А голодный нищий замерз. 
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