Гиляровский человек и собака вопросы к рассказу

Гость: Гость:

Гиляровский В.Г. "Человек и собака". Нищий в подвале ночует с собакой, красавицей Лиской. Нищий ушел побираться,оставив Лиску. В это время отлавливали бездомных собак,отвозили в приют. Там красавица Лиска понравилась всем,ее хорошо кормили. А голодный нищий замерз.