Помогите! Нужно написать отзыв по книге Константина Паустовского "Тёплый хлеб".

Литература
Помогите! Нужно написать отзыв по книге Константина Паустовского "Тёплый хлеб".
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Гость:
Сказка Констатина Паустовского "Тёплый хлеб" повествует о добре и зле, жадности и щедрости. Она, как и все сказки учит читателей проявлять только хорошие качества души.
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