Помогите! Нужно написать отзыв по книге Константина Паустовского "Тёплый хлеб".
Литература
Помогите! Нужно написать отзыв по книге Константина Паустовского "Тёплый хлеб".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка Констатина Паустовского "Тёплый хлеб" повествует о добре и зле, жадности и щедрости. Она, как и все сказки учит читателей проявлять только хорошие качества души.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равна площадь зеленой части участка квадратной формы со стороной 28 метров Реши задачу с объяснениями
Математика
Математика
На первой полке книг в 3 раза меньше , чем на второй . Если со второй полки перенести на первую 30 книг , то на первой их станет в 2 раза меньше , ...
Математика
В первом бидоне было в 2 раза больше молока чем во втором бидоне. Когда из первого бидона отлили 30 литров а во второй добавили 5 литров то во ...