Коля открыл книгу и обноружил, что сумма номеров левой и правой страниц равна 29. Чему равно произведение номеров этих страниц.
Математика
Коля открыл книгу и обноружил, что сумма номеров левой и правой страниц равна 29. Чему равно произведение номеров этих страниц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, начнём с того что эти страницы надо подобрать. Эти страницы 14 и 15, так как 14+15 = 29. 14 * 15 = 210 Ответ: 210
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