16x в квадрате gt; 169 решение неравенства

Алгебра
16x в квадрате gt; 169 решение неравенства
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16x^2>169 16x^2-169>0 (4x-13)(4x+13)>0 __________(-3,25)____________(3,25)__________          +                                -                            + Ответ: (-беск., -3,35) U ( 3,25; + беск.)
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