Надо решить задания по математике

Математика
Надо решить задания по математике
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Автор: Гость
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Гость:
Давай задание, я сейчас его обязательно решу
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