Составить 4 придложения неопределёнными местоимениями сущесвительного
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Составить 4 придложения неопределёнными местоимениями сущесвительного
Ответ(ы):
Гость:
Тут конечно 10 предложений ну и ладно) никто не пришел некто прилетел ничто не интересовало ни у кого не получил не к кому обратиться ничто не понял ничего не знал ни за чем не ходил ничего не получил не за чем обращаться
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