ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! Составить по одному полному и неполному предложению для ответа на следующие вопросы 1) О ЧЁМ ТЫ МЕЧТАЕШЬ? 2) КОГДА МЫ ПОЕДЕМ НА ЭКСКУРСИЮ? 3) ГДЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ОЛИМПИАДА? 4) ПОЧЕМУ ТЫ НЕ УЧАСТВОВАЛ В ...
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ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! Составить по одному полному и неполному предложению для ответа на следующие вопросы 1) О ЧЁМ ТЫ МЕЧТАЕШЬ? 2) КОГДА МЫ ПОЕДЕМ НА ЭКСКУРСИЮ? 3) ГДЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ОЛИМПИАДА? 4) ПОЧЕМУ ТЫ НЕ УЧАСТВОВАЛ В СОРЕВНОВАНИЯХ?
Ответ(ы):
Гость:
О машине. Я мечтаю о машине. Завтра Завтра мы поедем на экскурсию. В Москве. Олимпиада будет проводиться в Москве. Болел. Я не участвовал в соревнованиях, потому что болел.
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