ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! Составить по одному полному и неполному предложению для ответа на следующие вопросы 1) О ЧЁМ ТЫ МЕЧТАЕШЬ? 2) КОГДА МЫ ПОЕДЕМ НА ЭКСКУРСИЮ? 3) ГДЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ОЛИМПИАДА? 4) ПОЧЕМУ ТЫ НЕ УЧАСТВОВАЛ В ...

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ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! Составить по одному полному и неполному предложению для ответа на следующие вопросы 1) О ЧЁМ ТЫ МЕЧТАЕШЬ? 2) КОГДА МЫ ПОЕДЕМ НА ЭКСКУРСИЮ? 3) ГДЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ОЛИМПИАДА? 4) ПОЧЕМУ ТЫ НЕ УЧАСТВОВАЛ В СОРЕВНОВАНИЯХ?

Автор: Гость