17/20+0,7= 17/20-0,7= 13/25+0,37= 13/25-0,37= 0,13+4/5= 0,13-4/5
Математика
17/20+0,7= 17/20-0,7= 13/25+0,37= 13/25-0,37= 0,13+4/5= 0,13-4/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17/20+0,7=17/20+7/10=(17+14)/20=31/20=1 целая 11/20 17/20-0,7=17/20-7/10=(17-14)/20=3/20 13/25+0,37=13/25+37/100=(52+37)/100=89/100 13/25-0,37=13/25-37/100=(52-37)/100=15/100=3/20 0,13+4/5=13/100+4/5=(13+80)/100=83/100 0,13-4/5=13/100-4/5=(13-80)/100= -67/100
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