Какую роль колесницы играли в сражениях???????????????????
История
Какую роль колесницы играли в сражениях???????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колесницы прекрасно ломали вражеский строй при прямом ударе, кроме того, на них часто размещали лучников; колесницы были довольно мобильны и выглядели внушительно, поэтому фараон и его военачальники принимали участие в битве именно на колеснице, олицетворяя мощь своей армии. Для фараона жизнь рядовых солдат не представляла большого значения, его интересы состояли в расширении своего царства и военных победах. Военачальники фараона стремились к славе и положению - благодаря военным победам они могли получить благодарность самого фараона, что давало им огромные возможности. Простой солдат шел в армию, чтобы прокормить семью и захватить трофеев, их интересовало собственное выживание. Впрочем, элитные войска аристократов, пользовавшиеся положением в обществе, всегда отличались должной доблестью. Война для них была почетной обязанностью.
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