.(..........17.........) Утворіть будь ласка можливі рівняння реакції: А)Ва(Он)2+Н 2 SO 3 —-gt; Б) Ва О+HCi —gt; B)FeO+H 2 О---gt; Г)Ca CO 3+HCi--gt;

Химия
.(..........17.........) Утворіть будь ласка можливі рівняння реакції: А)Ва(Он)2+Н 2 SO 3 —-gt; Б) Ва О+HCi —gt; B)FeO+H 2 О---gt; Г)Ca CO 3+HCi--gt;
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