18 10 6 4 не могу решить следующий ряд? помогите пожалуйста. И обесните как решили эту задачу
Математика
18 10 6 4 не могу решить следующий ряд? помогите пожалуйста. И обесните как решили эту задачу
Ответ(ы):
Гость:
18 - 2^3 =18-8= 10 10 - 2^2=10-4= 6 6 - 2^1 =6-2= 4 4 - 2^0 =4-1=3
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