Из поселка в поселок F ведет прямолинейная дорога длиной 35 км. На ней в поселках B, C, D и E расположены автобусные остановки (в указанном порядке). Извес тно, что AC = 12 км, BD = 11 км, CE = 12 км и DF = 16 км. Найдите расс...
Алгебра
Из поселка в поселок F ведет прямолинейная дорога длиной 35 км. На ней в поселках B, C, D и E расположены автобусные остановки (в указанном порядке). Извес тно, что AC = 12 км, BD = 11 км, CE = 12 км и DF = 16 км. Найдите расстояние DE.
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