На окраску 72% площади пола пошло 4.5 кг краски. Сколько пойдет краски на оставшуюся ??асть пола?

Гость: Гость:

72% - 4,5 кг. 100% -? кг 100 х 4,5 : 72 = 6 кг. 250 гр. краски надо на весь пол. 6, 250 - 4,5 =1 кг. 750 гр. краски надо на оставшуюся часть пола.