На окраску 72% площади пола пошло 4.5 кг краски. Сколько пойдет краски на оставшуюся ??асть пола?

Математика
На окраску 72% площади пола пошло 4.5 кг краски. Сколько пойдет краски на оставшуюся ??асть пола?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
72% - 4,5 кг.  100% -? кг  100 х 4,5 : 72 = 6 кг. 250 гр. краски  надо на весь пол.  6, 250 - 4,5 =1 кг. 750 гр. краски надо на оставшуюся часть пола.
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