помоги срочно спиши ставля нужные буквы нужные слова ... ... .Завтра встретимся в школе ..., Витя что позвонил ...! как дела? слова подсказки спасибо пожалуста здраствуй наздоровя досвидания
Русский язык
помоги срочно спиши ставля нужные буквы нужные слова ... ... .Завтра встретимся в школе ..., Витя что позвонил ...! как дела? слова подсказки спасибо пожалуста здраствуй наздоровя досвидания
Ответ(ы):
Гость:
До свидания завтра встретимся в школе, Витя что позвонил на здоровье.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какова масса кислорода, содержащегося в баллоне бъемом 50 л при ьемпературе 27°С и давлении 2x10^5 Па?
Другие предметы
Английский язык