помоги срочно спиши ставля нужные буквы нужные слова ... ... .Завтра встретимся в школе ..., Витя что позвонил ...! как дела? слова подсказки спасибо пожалуста здраствуй наздоровя досвидания

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помоги срочно спиши ставля нужные буквы нужные слова ... ... .Завтра встретимся в школе ..., Витя что позвонил ...! как дела? слова подсказки спасибо пожалуста здраствуй наздоровя досвидания

Автор: Гость