помоги срочно спиши ставля нужные буквы нужные слова ... ... .Завтра встретимся в школе ..., Витя что позвонил ...! как дела? слова подсказки спасибо пожалуста здраствуй наздоровя досвидания

Русский язык
помоги срочно спиши ставля нужные буквы нужные слова ... ... .Завтра встретимся в школе ..., Витя что позвонил ...! как дела? слова подсказки спасибо пожалуста здраствуй наздоровя досвидания
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
До свидания завтра встретимся в школе, Витя что позвонил на здоровье.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какова масса кислорода, содержащегося в баллоне бъемом 50 л при ьемпературе 27°С и давлении 2x10^5 Па?
Ответить
Другие предметы
В связи с чем памятник великому полководцу суворову установлен в краснодаре
Ответить
Английский язык
Помогите, предложения писать не надо просто цифру и слово
Ответить
Биология
Каким представителем вызывается заболевание малярией
Ответить
Химия
Какая масса соли образуется при взаимодействии CuO (16г) с избытком серной кислоты
Ответить