Какая масса соли образуется при взаимодействии CuO (16г) с избытком серной кислоты

Химия
Какая масса соли образуется при взаимодействии CuO (16г) с избытком серной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16                    x СuO+H2SO4=CuSO4+H2O  80                 160 M(CuO)=64+16=80 M(CuSO4)=64+32+16*4=160 16-x 80-160  x=16*160/80-32
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