Периметр правильного треугольника равен 30√3 см. Вычислительной диаметр окружнос??и, описанной около этого треугольника.
Геометрия
Периметр правильного треугольника равен 30√3 см. Вычислительной диаметр окружнос??и, описанной около этого треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Сторона = а Периметр 3а 30√3 а= ------------= 10 √3 3 √3 R = -------* a = (10√3*√3)/3= 10*3/3=10 3
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