Найдите шестой член геометрической прогрессии, с пояснениями

Алгебра
Найдите шестой член геометрической прогрессии, с пояснениями
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-1/3 -1/6 (*2 знаменатель) -1/12 -1/24 -1/48 -1/96
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