На пост предсидателя школьного совета претиндовали два кандидата. в голосовании ??риняло участия 120 человек.голоса между кандидатами распределили в отношении 3:5. сколько голосов получил победитель

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На пост предсидателя школьного совета претиндовали два кандидата. в голосовании ??риняло участия 120 человек.голоса между кандидатами распределили в отношении 3:5. сколько голосов получил победитель

Автор: Гость