Маша нашла в 6 раз больше грибов,чем Оля.Сколько грибов нашла маша если Оля нашла н?? 20 грибов меньше?
Математика
Маша нашла в 6 раз больше грибов,чем Оля.Сколько грибов нашла маша если Оля нашла н?? 20 грибов меньше?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть кол-во грибов, которые нашла Маша = х, а Оля = у, тогда будут справедливы уравнения: 6у=х у+20=х 6у=у+20 5у=20 у=4 х=6*4=24 Ответ: Маша нашла 24 гриба.
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