Маша нашла в 6 раз больше грибов,чем Оля.Сколько грибов нашла маша если Оля нашла н?? 20 грибов меньше?

Математика

Маша нашла в 6 раз больше грибов,чем Оля.Сколько грибов нашла маша если Оля нашла н?? 20 грибов меньше?

Автор: Гость