Сколько форм имеет сравнительная степень? С помощью каких суффиксов образуется ??ростая форма сравнительной степени? Почему вторая форма сравнительной степени называется составной? С помощью каких слов образуется составная ...

Гость: Гость:

Качественные имена прилагательные имеют степени сравнения. Степеней сравнения две: сравнительная и превосходная. Сравнительная степень имени прилагательного показывает, что данный признак проявляется в одном предмете в большей или в меньшей степени, чем в другом. Например: один человек умный (исходное прилагательное, исходную форму называют ещё положительной степенью) , другой умнее, более умный или менее умный (прилагательные в сравнительной степени) . Сравнительная степень имени прилагательного имеет две формы: простую и сложную (её в некоторых учебниках называют составной, что, на мой взгляд, точнее и правильнее) . Простая сравнительная степень образуется при помощи суффиксов -ЕЕ (-ЕЙ) , -Е, -ШЕ, которые прибавляются к основе исходного прилагательного: умн-ый => умн-ее; быстр-ый => быстр-ей; высок-ий => выш-е (беглое О и К//Ш) . Сложная (составная) сравнительная степень образуется путём прибавления к исходному прилагательному слов более, менее: быстрый => более быстрый; глупый => менее глупый. Превосходная степень прилагательного показывает, что по названному признаку предмет превосходит все другие подобные предметы, например: Байкал – глубочайшее озеро планеты. Байкал – самое глубокое озеро планеты. (То есть глубже Байкала озёр на земле нет) . Превосходная степень также имеет две формы: простую и сложную (составную) . Простая превосходная степень образуется при помощи суффиксов -ЕЙШ-, -АЙШ-, которые прибавляются к основе исходного прилагательного, например: красивый => красив-ейш-ий; высокий => высоч-айш-ий (к//ч) . Сложная (составная) превосходная степень образуется двумя способами: 1) путём прибавления к исходному прилагательному слов самый, наиболее, наименее: самый сильный; наиболее удобный; наименее известный; 2) путём прибавления слова всех к прилагательному в простой сравнительной степени: сильнее всех (Саша сильнее всех в классе) ; умнее всех (Он умнее всех в нашей группе) . И весь этот текст помещается у меня в такую маленькую табличку: Надеюсь помог ))))