Помогите номер 59 пожалуйста
Математика
Помогите номер 59 пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) Х*9=120-66 Х*9=54 Х=54/9 Х=6 2) Х/8=320+80 Х/8=400 Х=400х8 Х=3200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции раб...
Русский язык
Составить словосочитание употребляя имена существительные в нужном падеже выделить окончания укозать падеж: в,роща,гулять