Помогите номер 59 пожалуйста

Математика
Помогите номер 59 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)  Х*9=120-66      Х*9=54       Х=54/9      Х=6 2) Х/8=320+80     Х/8=400     Х=400х8     Х=3200
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