При полном сгорании углеводорода в кислороде образовалось 8,8г оксида углерода( IV) и 1,8г воды. Относительная плотность этого углеводорода по водороду равна 13. найдите молекулярную формулу углеводорода
Химия
При полном сгорании углеводорода в кислороде образовалось 8,8г оксида углерода( IV) и 1,8г воды. Относительная плотность этого углеводорода по водороду равна 13. найдите молекулярную формулу углеводорода
Ответ(ы):
Гость:
CxHy + O2 = CO2 + H2O n(C)= n(CO2) n(CO2)= m/M = 8.8/44 = 0.2 моля n(H)=2n(H2O) n(H2O)= m/M = 1.8/18 = 0.1 моля n(H) = 0.2 моля найдем соотношение количеств веществ углерода и водорода, чтобы вывести простейшую формулу УВ n(C):n(H) = 0.2 : 0.2 = 1:1 CH M(CH) = 13 г/моль M(ист.УВ) = D(H2) * M(H2) = 13*2 = 26 г/моль молекула истинного УВ весит в два раза больше простейшего, значит С2Н2 - ацетилен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачи! 1- площадь прямаугольника = 48см. ( квадратных) , а одна из е??о сторон равна 6см. Найдите вторую сторону и периметр пря...
Русский язык
СРОЧНО, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции раб...
Физика
Какую температуру имеет кислород, если его масса 200 г и он занимает объем 0.1 м^3 при ??авлении 100 кпа ? СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА!
Геометрия
Разность двух углов получившихся при пересечении двух прямых равна 40градусов. На??дите меньший из этих углов. Срочнооооо