Какую температуру имеет кислород, если его масса 200 г и он занимает объем 0.1 м^3 при ??авлении 100 кпа ? СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА!
Физика
Какую температуру имеет кислород, если его масса 200 г и он занимает объем 0.1 м^3 при ??авлении 100 кпа ? СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Гость:
Из уравнения Менделеева-Клайперона PV=(m/M)RT ;T=PVM/Rm= 10^5*10^-1*32*10^-3/8,31*0,2=192,54 K или 273+t=192,54; t=-80,46 градусов по Цельсию
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