Какую температуру имеет кислород, если его масса 200 г и он занимает объем 0.1 м^3 при ??авлении 100 кпа ? СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА!

Физика

Какую температуру имеет кислород, если его масса 200 г и он занимает объем 0.1 м^3 при ??авлении 100 кпа ? СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость