Выразите в паскалях давление 5гПа
Физика
Выразите в паскалях давление 5гПа
Ответ(ы):
Гость:
5гПа -это 5 гектопаскалей. 1гПа = 10−2 Па, 5гПа= 5(10−2 Па)
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