Объем бассейна 900 м3.Один кран наполнил 15 % бассейна,второй -20% оставшейся незаполненной части бассейна.Какой объем бассейна осталось заполнить? пожалуйста ответье поскорей!!!

Математика
Объем бассейна 900 м3.Один кран наполнил 15 % бассейна,второй -20% оставшейся незаполненной части бассейна.Какой объем бассейна осталось заполнить? пожалуйста ответье поскорей!!!
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