СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА за полный ответ 20 баллов. Сделать синтаксический раз??ор предложения. произведи разбор двух последних предложений письменно с помощью схем.В каком из них имеется группа подлежащего А в каких -группа...

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СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА за полный ответ 20 баллов. Сделать синтаксический раз??ор предложения. произведи разбор двух последних предложений письменно с помощью схем.В каком из них имеется группа подлежащего А в каких -группа сказуемого? Какими частями речи выражены второстепенные члены предложения? В зоопарке звери неодинаково относятся к посетителям. Крупные кошки прячутся от людей. Медведи протягивают лапы и клянчат вкусную еду.

Автор: Гость