СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА за полный ответ 20 баллов. Сделать синтаксический раз??ор предложения. произведи разбор двух последних предложений письменно с помощью схем.В каком из них имеется группа подлежащего А в каких -группа...
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СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА за полный ответ 20 баллов. Сделать синтаксический раз??ор предложения. произведи разбор двух последних предложений письменно с помощью схем.В каком из них имеется группа подлежащего А в каких -группа сказуемого? Какими частями речи выражены второстепенные члены предложения? В зоопарке звери неодинаково относятся к посетителям. Крупные кошки прячутся от людей. Медведи протягивают лапы и клянчат вкусную еду.
Ответ(ы):
Гость:
(В зоопарке)-Обстоятельство (звери)-существительное (неодинаково)-прилогательное (относятся)-глагол (к посетителям)-дополнение (Крупные)-прилогательное (кошки)-сущиствительное (прячутся)-глагол (от людей)-сущиствительное Здесь группа подлежащего (Медведи)-подлежащие выражено сущ (протягивают)-сказуемое выражено гл (лапы)-дополнение и (клянчат)-сказуемое выражено сущ (вкусную)-определение выражено прилогательным (еду)-подлежащие выражено сущ. ЗДЕСЬ ГРУППА СКАЗУЕМОГО И ПОДЛЕЖАЩЕГО
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