Во сколько раз больше женщин в возрасте 80 лет и старше, чем мужчин?
География
Во сколько раз больше женщин в возрасте 80 лет и старше, чем мужчин?
Ответ(ы):
Гость:
В раза четыре-пять))
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