Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций в РФ
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Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций в РФ
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Статья 5. Гарантия правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации 1. Иностранному инвестору на территории Российской Федерации предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая обеспечивается настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации. 2. Иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
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