Определите период свободных колебаний если за 12 с маятником совершил 40 полных колебаний

Физика
Определите период свободных колебаний если за 12 с маятником совершил 40 полных колебаний
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По формуле периода Т=t / n. ( T-период, t -время, n -число колебаний) . Т=12 / 40=0,3c.
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