Сочинение по картине М. сатаров. лесная прохлада

Русский язык
Сочинение по картине М. сатаров. лесная прохлада
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На картине лесная прохлада мы видим лес и речку..Около этой небольшой речушки мы видим лошадь,которая пьёт воду с огромной жаждою ..Здесь растёт много деревьев,имеется небольшая полугорка по которой спускалась лошадь,чтобы попить воды.На картине видно,как в начале речки находится много камней,которые загораживают течению воды.Можно заметить,как за деревьями виднеется небольшая полянка. Во круг мне кажется воздух довольно прохладным и свежем.И я тоже хочу оказаться в этом месте,в это время!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 24:X=12:2
Ответить
География
Во сколько раз больше женщин в возрасте 80 лет и старше, чем мужчин?
Ответить
Математика
Основание равнобедренного треугольника равна 20 см аугол при вершине 90 градусов.Н??йдите его боковую сторону и высоту,опущенную на основание.Помог...
Ответить
Другие предметы
Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций в РФ
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 5x в квадрате -8х-4=0
Ответить