Сочинение по картине М. сатаров. лесная прохлада

Гость: Гость:

На картине лесная прохлада мы видим лес и речку..Около этой небольшой речушки мы видим лошадь,которая пьёт воду с огромной жаждою ..Здесь растёт много деревьев,имеется небольшая полугорка по которой спускалась лошадь,чтобы попить воды.На картине видно,как в начале речки находится много камней,которые загораживают течению воды.Можно заметить,как за деревьями виднеется небольшая полянка. Во круг мне кажется воздух довольно прохладным и свежем.И я тоже хочу оказаться в этом месте,в это время!