Какое давление производит на землю мраморная колонна высотой 5м? плотность мрамора 2700 кг.м3 Напишите нормально пожалуйста со всеми формулами очень прошу. чтоб понятно было для 7 класса

Физика

Какое давление производит на землю мраморная колонна высотой 5м? плотность мрамора 2700 кг.м3 Напишите нормально пожалуйста со всеми формулами очень прошу. чтоб понятно было для 7 класса

Автор: Гость