Какое давление производит на землю мраморная колонна высотой 5м? плотность мрамора 2700 кг.м3 Напишите нормально пожалуйста со всеми формулами очень прошу. чтоб понятно было для 7 класса
Физика
Какое давление производит на землю мраморная колонна высотой 5м? плотность мрамора 2700 кг.м3 Напишите нормально пожалуйста со всеми формулами очень прошу. чтоб понятно было для 7 класса
Ответ(ы):
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