Пожалуйста помогите! 1 число на 2,9 больше второго числа.Если 1 число умножить на 1,7, а второе на 1,9,то разность этих произведений будет равна 4,59.Найдите эти числа.

Математика

Пожалуйста помогите! 1 число на 2,9 больше второго числа.Если 1 число умножить на 1,7, а второе на 1,9,то разность этих произведений будет равна 4,59.Найдите эти числа.

Автор: Гость