Пожалуйста помогите! 1 число на 2,9 больше второго числа.Если 1 число умножить на 1,7, а второе на 1,9,то разность этих произведений будет равна 4,59.Найдите эти числа.
Математика
Пожалуйста помогите! 1 число на 2,9 больше второго числа.Если 1 число умножить на 1,7, а второе на 1,9,то разность этих произведений будет равна 4,59.Найдите эти числа.
Ответ(ы):
Гость:
Через уравнение. Х-второе число. Первое тогда 2,9+х Исходя из задания: 1.7*(2,9+х) - 1,9х = 4,59 Х= 1,7 Второе число 1,7+2,9= 4,6
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