Из баллона медленно выпустили половину газа как изменилось давление газа в балло??е объясните почему

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Если из баллона выпустить половину газа, то давление в баллоне уменьшилось в 2 раза. Частиц стало меньше, они реже ударяют о стенки сосуда, а значит меньшее давление производят на стенки баллона. Или можно так объяснить : концентрация газа уменьшилась в 2 раза, следовательно и давление уменьшилось в 2 раза.