Разность двух углов получившихся при пересечении двух прямых равна 40градусов. На??дите меньший из этих углов. Срочнооооо

Геометрия
Разность двух углов получившихся при пересечении двух прямых равна 40градусов. На??дите меньший из этих углов. Срочнооооо
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