Кто написал стих мальчик и лётчик что вы знаете о этом поэте

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Кто написал стих мальчик и лётчик что вы знаете о этом поэте
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Автор Таня перестань
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