Кто написал стих мальчик и лётчик что вы знаете о этом поэте
Русский язык
Кто написал стих мальчик и лётчик что вы знаете о этом поэте
Ответ(ы):
Гость:
Автор Таня перестань
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Экспресс Лондон-Хогвартс остановили Дементоры , когда он приехал ровно 75 % пути. Каково расстояние от Лондона до Хогвартса , если экспрессу остало...
Физика
Из баллона медленно выпустили половину газа как изменилось давление газа в балло??е объясните почему
Математика
Объем бассейна 900 м3.Один кран наполнил 15 % бассейна,второй -20% оставшейся незаполненной части бассейна.Какой объем бассейна осталось заполнить?...