Помогите решить задачи! 1- площадь прямаугольника = 48см. ( квадратных) , а одна из е??о сторон равна 6см. Найдите вторую сторону и периметр прямаугольника. 2- периметр прямаугольника = 56см. А одна из его сторон равна 7см....

Математика

Помогите решить задачи! 1- площадь прямаугольника = 48см. ( квадратных) , а одна из е??о сторон равна 6см. Найдите вторую сторону и периметр прямаугольника. 2- периметр прямаугольника = 56см. А одна из его сторон равна 7см. Найдите площадь прямаугольника . Помогите!! Болела , а в школе это прошли.

Автор: Гость