Помогите решить задачи! 1- площадь прямаугольника = 48см. ( квадратных) , а одна из е??о сторон равна 6см. Найдите вторую сторону и периметр прямаугольника. 2- периметр прямаугольника = 56см. А одна из его сторон равна 7см....
Математика
Помогите решить задачи! 1- площадь прямаугольника = 48см. ( квадратных) , а одна из е??о сторон равна 6см. Найдите вторую сторону и периметр прямаугольника. 2- периметр прямаугольника = 56см. А одна из его сторон равна 7см. Найдите площадь прямаугольника . Помогите!! Болела , а в школе это прошли.
Ответ(ы):
Гость:
1. По формуле площади прямоугольника S=a×b. Подставим данные в формулу: 48=6bb=3По формуле периметра прямоугольника P=2×(a+b). Подставим данные в формулу: P=2×(6+3)=18см2. По формуле периметра прямоугольника P=2×(a+b).Подставим данные в формулу: 56=2×7b56=14bb=4По формуле площади прямоугольника S=a×b. Подставим данные в формулу:S=7×4=28см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции раб...
Физика
Какую температуру имеет кислород, если его масса 200 г и он занимает объем 0.1 м^3 при ??авлении 100 кпа ? СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА!
Геометрия
Разность двух углов получившихся при пересечении двух прямых равна 40градусов. На??дите меньший из этих углов. Срочнооооо
Математика
УЧАСТОК ДЛИНОЙ 20М И ШИРИНОЙ НА 5М МЕНЬШЕ ДЛИНЫ ОБНЕСЛИ ЗОБОРОМ, СТОЛБЫ В КОТОРОМ НОХОДЯТСЯ НА РОССТОЯНИИ 5М ДРУГ ОТ ДРУГА.СКОЛЬКО ПОТРЕБОВАЛОСЬ СТ...