Объяснить ОВР Fe+CuCl2--gt;Cu+FeCl2
Химия
Объяснить ОВР Fe+CuCl2--gt;Cu+FeCl2
Ответ(ы):
Гость:
Это просто замещательная реакция ,если не ошибаюсь.А что объяснять я так и не понял.
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