Решить уровнение 12+Х=14*3
Математика
Решить уровнение 12+Х=14*3
Ответ(ы):
Гость:
12+Х=42 х=42-12 х=30 ..................
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